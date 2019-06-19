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Avrupa'da PKK operasyonu

1 saat önce

Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı.

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Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:23 
Belçika, PKK, Ekonomi
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