Avrupa'da PKK operasyonu
1 saat önce
Belçika, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK'lı teröristi tutukladı.
Belçika
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:23
, terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla 2 PKK
'lı teröristi tutukladı.
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