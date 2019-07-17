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Avrupa'da rakip PAOK

2 saat önce

Kadınlar EHF Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor, birinci turda Yunanistan'dan A.C. PAOK ile eşleşti.

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Kadınlar EHF Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor, birinci turda Yunanistan'dan A.C. PAOK ile eşleşti.

Avrupa Hentbol Federasyonu'nun düzenlediği ve hentbolda Avrupa'nın 2 numaralı kupası EHF Kupası Kadınlarda, Türkiye'yi temsil edecek Muratpaşa Belediyespor'un rakibi belli oldu. Avusturya Viyana'da gerçekleştirilen kura çekiminde Paşanın Melekleri, Yunanistan temsilcisi A.C. PAOK ile eşleşti. Paşanın Melekleri, ilk maçı Yunanistan'da 7 veya 8 Eylül'de oynayacak. İki takımın tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geleceği karşılaşmanın rövanşı ise 14 veya 15 Eylül'de Antalya'da oynanacak.

Muratpaşa Belediyespor'un rakibi A.C. PAOK, 2007 yılında kuruldu. Yunanistan temsilcisi, 2 kez Yunanistan Kupası'nı kazanırken bir kez de Yunanistan Şampiyonu oldu. Yunan temsilcisi maçlarını, Selanik'te bin kişilik Mikra 3 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynuyor. Tarihinde 4 kez EHF Kupası'na katılan A.C. PAOK, en iyi dereceyi 2017-2018 sezonunda ilk 16'ya kalarak yaptı.

Takım koçu Dimitris Pelekides, kurayla ilgili kulübün resmi internet sitesine yaptığı değerlendirmede Muratpaşa Belediyespor'un geçen yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele ettiğine vurgu yaparak, "İyimseriz ve iki çok iyi yarış olacak" dedi.

Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek ise iyi bir kura çektiklerini belirterek, "Antrenörümüz Birol Ünsal, şu anda U19 Yaş Milli Kadın Hentbol takımımızla birlikte Litvanya'da Avrupa Şampiyonası Klasman maçlarında. Hocamız, Antalya'ya döndükten sonra daha detaylı olarak rakibi analiz etme şansımız olacak. Ama genel anlamda kuradan memnunuz. Bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ANTALYA
Yunanistan, Muratpaşa, Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
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