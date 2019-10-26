Avrupa'da saatler geri alınıyor: Türkiye'de son bulan yaz-kış saati uygulaması nasıl başladı?
45 dakika önce
AB ülkelerinin 2021'den itibaren mevsimsel saat uygulamasına son vermesi halinde tarihe karışacak olan yaz-kış saati uygulaması nasıl başladı?
Avrupa, bu gece saatleri bir saat geri alıyor.
Avrupa Parlamentosu geçen mart ayında, Avrupa Birliği ülkelerinde 2021 yılından itibaren saatlerin ileri veya geri alınmaması yönünde oy kullanmıştı. İki yıl önce Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen değişiklik genel kurulda oylanarak kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:29
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