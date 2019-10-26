Son Dakika Haberleri: Avrupa'da saatler geri alınıyor: Türkiye'de son bulan yaz-kış saati uygulaması nasıl başladı?
Son Dakika Dünya Avrupa'da saatler geri alınıyor: Türkiye'de son bulan yaz-kış saati uygulaması nasıl başladı?

Avrupa'da saatler geri alınıyor: Türkiye'de son bulan yaz-kış saati uygulaması nasıl başladı?

45 dakika önce

AB ülkelerinin 2021'den itibaren mevsimsel saat uygulamasına son vermesi halinde tarihe karışacak olan yaz-kış saati uygulaması nasıl başladı?

Avrupa'da saatler geri alınıyor: Türkiye'de son bulan yaz-kış saati uygulaması nasıl başladı?, System.String[]

Avrupa, bu gece saatleri bir saat geri alıyor.


Avrupa Parlamentosu geçen mart ayında, Avrupa Birliği ülkelerinde 2021 yılından itibaren saatlerin ileri veya geri alınmaması yönünde oy kullanmıştı. İki yıl önce Avrupa Komisyonu tarafından teklif edilen değişiklik genel kurulda oylanarak kabul edildi.

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Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:29 
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