Avrupa'da sahte ilaç operasyonu: 165 tutuklama - Son Dakika
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Avrupa'da sahte ilaç operasyonu: 165 tutuklama

6 saat önce

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa'da sahte ilaç üretip piyasaya süren 12 organize suç örgütüne mensup 165 kişinin yakalandığını duyurdu.

Avrupa'da sahte ilaç operasyonu: 165 tutuklama, System.String[]

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Avrupa'da sahte ilaç üretip piyasaya süren 12 organize suç örgütüne mensup 165 kişinin yakalandığını duyurdu.

Europol'den yapılan açıklamada, Fransa ve Finlandiya güvenlik birimlerinin öncülüğünde gerçekleşen operasyon neticesinde Belçika, güney Kıbrıs Rum kesimi, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz, Slovakya, İspanya, Ukrayna ve İngiltere'de toplam 165 kişinin yakalandığı belirtildi.

Temmuz-Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen operasyonlarda 36 milyon ünite sahte ilaç ele geçirildiği bildirildi.

Avrupa'da artan ilaç kaçakçılığına ve sahte ilaç üretimine dikkat çekilen Europol açıklamasında, son üç yılda 600 e yakın ilaç kaçakçısının yaklandığı ve 123 milyon ünite sahte ilaç ele geçirildiği vurgulandı.

Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:58 Kaynak: AA
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