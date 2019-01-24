Avrupa'da Sahteciliğe Karşı Yapılan Çalışmalar Sonuç Vermeye Başladı
1 saat önce
"Grup 614" tarafından yapılan araştırmada, dijital reklamcılıkta TAG Sertifikalı dağıtım kanallarının kullanılmasının, sahtekarlık seviyesini sektör ortalamasına göre yüzde 94 oranında azalttığı görüldü.
Washington, DC &Londra, İngiltere – Dijital reklam tedarik zincirindeki kriminal faaliyetlerle (ad-fraud) mücadele eden bir girişim olan TheTrustworthy Accountability Group (TAG), Avrupa'daki dijital reklam sahtekarlığına karşı yürütülen çalışmaların ilk raporunu yayınladı.
Çalışma kapsamında, TAG Sertifikalı Kanallardaki geçersiz trafik (IVT) oranları sektör standartlarıyla karşılaştırıldı. Bu bağlamda İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'da bulunan üç büyük reklam ajansından Ocak-Ağustos 2018 döneminde gelen yaklaşık dört milyar reklam gösterimi incelendi.
Sonuçlar, Avrupa pazarlarında TAG Sertifikalı Kanallar kullanıldığında sahtecilik oranının ortalama yüzde 8,99'dan yüzde 0,53'e düştüğünü gösterdi.
TAG CEO'su Mike Zaneis "Sahtecilik küresel bir sorundur ve sektörümüzün gelişimi için bu sorunun ulusal ve bölgesel olarak ele alınması gerekmektedir. Ne mutlu ki, bu konuda Avrupa bu yolda liderlik ediyor. Sonuçlar, hem bağımsız olarak TAG'in çalışmalarının hem de İngiltere'deki JICWEBS örneğindeki gibi işbirliklerinin TAG Sahteciliğe Karşı Sertifika Programının etkinliğini ortaya koydu. TAG'in titizlikle belirlediği sahteciliği önleme standartlarını benimsemeye devam ederek, reklam sahtekarlığından yararlanan suçluları durdurabilir ve dünya çapında güvenli ve temiz bir tedarik zinciri temin edebiliriz" diyerek konuyu değerlendirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:05 Kaynak: Bültenler
Manchester City, Lig Kupasında Yarı Finale Yükseldi
Fenerbahçe'nin Anlaştığı Victor Moses İstanbul'a Geldi
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız
Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor