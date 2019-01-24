Avrupa'da Sahteciliğe Karşı Yapılan Çalışmalar Sonuç Vermeye Başladı

Washington, DC &Londra, İngiltere – Dijital reklam tedarik zincirindeki kriminal faaliyetlerle (ad-fraud) mücadele eden bir girişim olan TheTrustworthy Accountability Group (TAG), Avrupa'daki dijital reklam sahtekarlığına karşı yürütülen çalışmaların ilk raporunu yayınladı.

Çalışma kapsamında, TAG Sertifikalı Kanallardaki geçersiz trafik (IVT) oranları sektör standartlarıyla karşılaştırıldı. Bu bağlamda İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'da bulunan üç büyük reklam ajansından Ocak-Ağustos 2018 döneminde gelen yaklaşık dört milyar reklam gösterimi incelendi.

Sonuçlar, Avrupa pazarlarında TAG Sertifikalı Kanallar kullanıldığında sahtecilik oranının ortalama yüzde 8,99'dan yüzde 0,53'e düştüğünü gösterdi.

TAG CEO'su Mike Zaneis "Sahtecilik küresel bir sorundur ve sektörümüzün gelişimi için bu sorunun ulusal ve bölgesel olarak ele alınması gerekmektedir. Ne mutlu ki, bu konuda Avrupa bu yolda liderlik ediyor. Sonuçlar, hem bağımsız olarak TAG'in çalışmalarının hem de İngiltere'deki JICWEBS örneğindeki gibi işbirliklerinin TAG Sahteciliğe Karşı Sertifika Programının etkinliğini ortaya koydu. TAG'in titizlikle belirlediği sahteciliği önleme standartlarını benimsemeye devam ederek, reklam sahtekarlığından yararlanan suçluları durdurabilir ve dünya çapında güvenli ve temiz bir tedarik zinciri temin edebiliriz" diyerek konuyu değerlendirdi.