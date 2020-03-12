Avrupa'da sanayi üretimi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla beklentilerin üstünde kalarak yüzde 2,3 artış gösterdi. Sanayi üretimi, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 2 yükseliş kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ocak ayında Aralık 2019'a göre yüzde 2,3 artarken, 2019'nin ocak ayı ile kıyaslandığında yüzde 1,9'luk azalış kaydetti.

Sanayi üretiminin piyasalardaki aylık yüzde 1,4'lük artış beklentisinden daha iyi gelmesi dikkati çekti.

Aralık 2019'da sanayi üretimi Avro Bölgesi'nde yüzde 1,8, AB'de ise yüzde 1,6 düşüş göstermişti.

Avro bölgesinde, ocakta sanayi içerisinde enerji üretimi yüzde 0,1 azalırken, dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 0,7, dayanıksız tüketim malları üretimi de yüzde 0,8 arttı.

Ara ve sermaye malları üretimi sırasıyla yüzde 3,2 ve 2,6 artış gösterdi.

Ocakta sanayi üretiminde artış, koronavirüsün geçen ay ekonomileri vurmadan önce,ekonomik toparlanmanın devam ettiği şeklinde değerlendirildi.

AB'nin en büyük ekonomileri arasında yer alan ve Çin dışında koronavirüsten en fazla etkilenen İtalya'da sanayi üretimi, virüsün şubatta yayılmaya başlamadan önce ocakta yüzde 3,7'lik artış göstermesi dikkati çekti.

-En fazla azalış Danimarka'da

27 ülkeden oluşan AB'de ise sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2 artarken 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla artış yüzde 5,7 ile İrlanda'da, en fazla düşüş yüzde 2,1 ile Danimarka'da kaydedildi.

2019 yılının ocak ayına göre AB'de sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 8,1 ile Malta olurken en fazla azalış yüzde 9,2 ile Lüksemburg'da gerçekleşti.