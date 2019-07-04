Avrupa'da satın alma gücüne göre en pahalı alkollü içki sıralamasında Türkiye ikinci
2 saat önce
28 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkede ortalama 100 Euro olan alkollü içki fiyatı, Türkiye’de 163 Euro. Satınalma gücü paritesine göre hesaplandığında ise Türkiye alkolde 37 Avrupa ülkesi içinde Arnavutluk’tan sonra en pahalı ikinci ülke.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:22
, Avrupa
'da alkollü içeceklerin en pahalı satıldığı ülkelerin başında geliyor. 28 Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkede ortalama 100 Euro olan içki fiyatı, Türkiye'de 163 Euro. Satınalma gücü paritesine göre hesaplandığında ise Türkiye alkolde 37 Avrupa ülkesi içinde Arnavutluk
'tan sonra en pahalı ikinci ülke.
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büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin ardından şeker, çay, elektrik ve motorine yapılan zamların ardından sigara ve alkollü içki fyatları da yükseldi. Yapılan son değişiklikler ile sigaranın özel tüketim vergisi (ÖTV) 50 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş, 70'lik rakının ÖTV'si 7.27 lira ve 70'lik şarabın ÖTV'si 58 kuruş arttı.
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