Avrupa'da satın alma gücüne göre en ucuz sigara Türkiye'de
1 saat önce
Avrupa'da sigaranın en ucuz olduğu ülke Türkiye çıktı. 28 AB üyesi ülkede ortalama 100 Euro olan sigara fiyatı, Türkiye’de sadece 35 Euro. Satınalma gücü paritesine göre hesaplandığında Türkiye sigara fiyatında 37 Avrupa ülkesi içinde en ucuz ülke.
Avrupa
ülkesi içinde sigara ve tütün ürünlerinin en ucuz olduğu ülke Türkiye. 28 Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkede ortalama 100 Euro olan sigara fiyatı, Türkiye'de sadece 35 Euro. Satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında Türkiye sigara fiyatında 37 Avrupa ülkesi içinde en ucuz ülke. Tüketicilerin refah düzeyi kıyasına göre Türkiye'de 100 sigara alınırken İngiltere
'de ancak 28 sigara alınabiliyor.
Türkiye'de gerçekleşen yerel seçimlerin ardından bir çok ürüne zam gelirken bunlardan birisi de alkol ve sigara oldu. Peki, Avrupa'daki sigara ve tütün ürünleri fiyatlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK) da katkı verdiği Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verileri bu konuda karşılaştırma yapmaya imkan tanıyor
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:22
Milli atlet Şevval Ayaz hastaneye kaldırıldı Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi Çocuğunu kıskanıp 5. kattan atlayan Çinli adam, yara almadan kurtuldu