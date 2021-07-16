Avrupa'da sel felaketi: Almanya ve Belçika'da can kaybı 100'ü geçti, 1300 kişiden haber alınamıyor

Almanya, Belçika'da ve Hollanda'da Çarşamba gününden bu yana etkili olan sağanak yağış ve selin yarattığı hasar giderek büyüyor. Almanya'da su baskınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e, Belçika'da da 14'e ulaştı.

Almanya'nın batısında Köln yakınlarındaki Erfstad kentinde meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda kişinin öldüğü ve birçok evin çöktüğü belirtiliyor. Felaketin en yoğun hissedildiği Ahrweiler bölgesinde yaklaşık bin 300 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Sağanak yapışların devam etmesi nedeniyle Belçika ve Almanya'da barajlar ile çok sayıda evin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Ren nehrinin kollarındaki su yüksekliğinin rekor düzeye ulaşması üzerine Hollanda'nın güneyindeki kent ve kasabalarda binlerce kişi Perşembe gecesinden itibaren evlerinden tahliye edildi.

Sağanak yağışın en fazla etkili olduğu Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya ve Rheinland - Pfalz eyaletleri ile Belçika'nın doğusu ve Hollanda'nın güneyi afet bölgesi ilan edildi.

Alman makamlarından yapılan açıklamaya göre, sağanak yağış ve seller nedeniyle can kayıpları Rheinland - Pfalz'da 50, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 43'e yükseldi.

Koblenz polisinden yapılan açıklamada, "ölü sayısının daha da artmasının beklendiği" belirtildi. Olumsuz hava koşullarının en fazla etkilediği Ahrweiler bölgesi yetkilileri, yaklaşık bin 300 kişiden haber alınamadığını bildirdi.

'Bu tür bir felaket ilk kez yaşanıyor'

Alman yetkililer, halka, kayıp yakınlarını aramak için felaket bölgesine gitmemeleri çağrısında bulunuyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp - Karranebauer, ordu birliklerinin tüm görevlerinin iptal edilerek felaket bölgesine yardımda görevlendirileceklerini açıkladı.

Almanya ve Belçika'da arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, şiddetli sağanak yağış nedeniyle tehlikenin henüz geçmediği bildiriliyor. Özellikle barajlardaki su yoğunluğu, yetkilileri endişelendiriyor.

Almanya'nın Eifel kentindeki Steinbachtal'da bir barajın çökme tehlikesi yaratması nedeniyle Perşembe gecesi 4 bin 500 kişi evlerinden tahliye edildi.

Yaşamını yitirenler anasısın Rheinland-Pfalz eyaletindeki tüm resmi dairelerde bayraklar yarıya indirildi. Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, "Rhineland-Pfalz bu tür bir felaketi ilk kez yaşıyor" dedi.

Alman itfaiyesi, selden zarar gören hayvanların da yardımına koştu. Essen kenti itfaiyesi, Ruhr'da selin sürüklemesi nedeniyle yaralanarak bitkin düşen bir geyiği kurtardı.

Belçika'nın doğusunda da Maas nehrinin taşmasını engellemek amacıyla yapılan duvarların su sızdırılması ve çökme tehlikesi oluşması nedeniyle bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edilmeye başlandı.

Hollanda'nın güneyindeki kent ve kasabalarda da, nehirlerdeki taşma olasılığına karşı tahliye işlemleri devam ediyor. Maas nehrindeki suyun rekor düzeyde artması nedeniyle Maastricht, Valkenburg ve Roermond kentlerinde binlerce kişi, sirenlerle uyandırılarak evlerinden tahliye edildi.

Almanya, Belçika ve Hollanda hükümetleri, afet bölgesine her türlü maddi desteğin sağlanacağını açıkladı, Belçika Kralı Philippe ve Hollanda Kralı Willem Alexander, dün felaket bölgesini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde izledi.