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Avrupa'da şiddetli hava olayları 40 yılda 142 bin kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Avrupa'da şiddetli hava olayları 40 yılda 142 bin kişinin ölümüne neden oldu

03.02.2022 14:22
Avrupa'da şiddetli hava olayları 40 yılda 142 bin kişinin ölümüne neden oldu

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), 1980-2020 arasında meydana gelen aşırı hava olaylarının, kıtaya 500 milyar avroya mal olduğu ve 142 bin kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA), 1980-2020 arasında meydana gelen aşırı hava olaylarının, kıtaya 500 milyar avroya mal olduğu ve 142 bin kişinin ölümüne yol açtığını bildirdi.

AÇA'nın yayımladığı raporda, Avrupa'da 1980-2020 arasında görülen sıcak hava dalgası ve seller gibi aşırı hava olayları ve bunların beraberinde getirdiği tahribatın 142 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ifade edildi.

Sadece 2003 yılındaki sıcak hava dalgasının, 32 Avrupa ülkesinde 80 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığının aktarıldığı raporda, özellikle sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası, kuraklık ve orman yangınlarının ölümlerin yüzde 93'ünden, finansal zararın ise yüzde 22'sinden sorumlu olduğu kaydedildi.

Raporda, aşırı hava olaylarının 40 yıllık maliyetinin 500 milyar avroyu geçtiği belirtilerek, neden olduğu can kayıpları diğer hava olaylarına göre daha az olsa da sellerin verdiği maddi zararın bu maliyetin yüzde 44'ünü, fırtınaların ise yüzde 34'ünü kapsadığı vurgulandı.

İklim bağlantılı doğal felaketlerin ekonomik etkisinin sel, fırtına gibi olaylarda yoğunlaştığı kaydedilen raporda, 1980-2020 arasındaki hava olaylarının yüzde 3'ünün verilen toplam 500 milyar avroluk maddi zararının yüzde 60'ına neden olduğu bildirildi.

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Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da şiddetli hava olayları 40 yılda 142 bin kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da şiddetli hava olayları 40 yılda 142 bin kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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