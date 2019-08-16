Son Dakika Haberleri: Avrupa'da silahlı saldırıyla ölümler son 14 yılda yarı yarıya azaldı, en düşük oran İngiltere'de
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Avrupa'da silahlı saldırıyla ölümler son 14 yılda yarı yarıya azaldı, en düşük oran İngiltere'de

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında silahlı saldırı sonucu ölen kişilerin sayısı son 14 sene içerisinde 2 katından daha fazla oranda düşüş gösterdi. Bu ölümlerde Kuzey Avrupa'daki Baltık ülkeleri ilk sırayı alırken, son sırada İngiltere'nin olması dikkat çekti.

Avrupa'da silahlı saldırıyla ölümler son 14 yılda yarı yarıya azaldı, en düşük oran İngiltere'de, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında silahlı saldırı sonucu ölen kişilerin sayısı son 14 sene içerisinde 2 katından daha fazla oranda düşüş gösterdi. Bu ölümlerde Kuzey Avrupa'daki Baltık ülkeleri ilk sırayı alırken, son sırada İngiltere'nin olması dikkat çekti.

Avrupa Birliği Resmi İstatistik Kurumu Eurostat, 2002 ile 2016 yılları arasında kıta içerisinde meydana gelen ölümlerle ilgili verileri açıkladı.
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Avrupa Birliği, İngiltere, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:03 
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