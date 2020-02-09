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Avrupa'da sivil gruplar gönüllü bekçilik yapıyor: Hangi ülkede nasıl uygulanıyor, riskleri neler?
6 saat önce
Avrupa'nın birçok ülkesinde siviller oluşturdukları gruplarla ile mahallelerinin güvenlikliğini sağlamak için sokaklarda devriye geziyor, şüpheli durumlarda polise haber veriyor, bazen de kendileri müdahale ediyor. Peki bu uygulamanın limitleri nelerdir, yasal mı?
Avrupa'nın birçok ülkesinde siviller oluşturdukları özel gruplarla mahallelerinin güvenliğini sağlamak için sokaklarda devriye geziyor, şüpheli durumlarda polise haber veriyor, bazen de kendileri müdahale ediyor.
ABD'de başlayan bu uygulama giderek kuzey Avrupa ülkelerine de yayıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:44
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