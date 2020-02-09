Avrupa'da sivil gruplar gönüllü bekçilik yapıyor: Hangi ülkede nasıl uygulanıyor, riskleri neler? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da sivil gruplar gönüllü bekçilik yapıyor: Hangi ülkede nasıl uygulanıyor, riskleri neler? - Son Dakika Dünya

Avrupa'da sivil gruplar gönüllü bekçilik yapıyor: Hangi ülkede nasıl uygulanıyor, riskleri neler?

6 saat önce

Avrupa'nın birçok ülkesinde siviller oluşturdukları gruplarla ile mahallelerinin güvenlikliğini sağlamak için sokaklarda devriye geziyor, şüpheli durumlarda polise haber veriyor, bazen de kendileri müdahale ediyor. Peki bu uygulamanın limitleri nelerdir, yasal mı?

Avrupa'da sivil gruplar gönüllü bekçilik yapıyor: Hangi ülkede nasıl uygulanıyor, riskleri neler?, System.String[]

Avrupa'nın birçok ülkesinde siviller oluşturdukları özel gruplarla mahallelerinin güvenliğini sağlamak için sokaklarda devriye geziyor, şüpheli durumlarda polise haber veriyor, bazen de kendileri müdahale ediyor.


ABD'de başlayan bu uygulama giderek kuzey Avrupa ülkelerine de yayıldı.

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Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:44 
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