Avrupa'da sivil gruplar gönüllü bekçilik yapıyor: Hangi ülkede nasıl uygulanıyor, riskleri neler?

Avrupa'nın birçok ülkesinde siviller oluşturdukları özel gruplarla mahallelerinin güvenliğini sağlamak için sokaklarda devriye geziyor, şüpheli durumlarda polise haber veriyor, bazen de kendileri müdahale ediyor.



ABD'de başlayan bu uygulama giderek kuzey Avrupa ülkelerine de yayıldı.