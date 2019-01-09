Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Soğuk Hava 13 Ölüme Neden Oldu

Avrupa'da Soğuk Hava 13 Ölüme Neden Oldu

51 dakika önce

Geçtiğimiz haftadan beri Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava ve yaşanan kazalar yüzünden 13 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa'da Soğuk Hava 13 Ölüme Neden Oldu, System.String[]
Geçtiğimiz haftadan beri Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava ve yaşanan kazalar yüzünden 13 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Avrupa genelinde çığ düşmesi ve yoğun kar yağışına bağlı trafik kazaları nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde 3 Ocak'ta 29 yaşındaki İsveçli bir kadın ve yaşları 29, 32 ve 36 arasında değişen 3 Finlandiyalı kadın çığ düşmesi sonucu kaybolmuştu. Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede 4 turiste ulaşılamadığı belirtilmişti.

Avusturya'da da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, binlerce kişi evlerinde mahsur kalmış, kayak merkezlerinin bulunduğu Alp Dağları eteklerinde 2'si Alman vatandaşı olmak üzere 7 kişi çığ altında kalmıştı.

Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü Romanya'nın Slatina şehrinde ise 67 yaşındaki bir adamın donmuş cesedi bir otoparkta bulundu. Avusturya'da 78 yaşındaki bir adam kar kürediği çatıdan düşerek ağır yaralandı.

Başkent Atina'nın 29 kilometre güneydoğusundaki Keratea'da ise 66 yaşındaki kadının cesedi kötü hava koşulları sebebiyle devrilen bir aracın içinde bulunmuş, araçta olduklarından şüphelenilen 2 kişinin ise kayıp olduğu aktarılmıştı.

Öte yandan yetkililer, soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği önümüzdeki günlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. - ATİNA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Norveç, Avrupa, 3. Sayfa
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