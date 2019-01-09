Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Soğuk Hava 13 Ölüme Neden Oldu

Avrupa'da Soğuk Hava 13 Ölüme Neden Oldu

48 dakika önce

- Avrupa'da soğuk hava 13 ölüme neden olduATİNA - Geçtiğimiz haftadan beri Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava ve yaşanan kazalar yüzünden 13 kişi hayatını kaybetti.

- Avrupa'da soğuk hava 13 ölüme neden oldu

ATİNA - Geçtiğimiz haftadan beri Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava ve yaşanan kazalar yüzünden 13 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Avrupa genelinde çığ düşmesi ve yoğun kar yağışına bağlı trafik kazaları nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde 3 Ocak'ta 29 yaşındaki İsveçli bir kadın ve yaşları 29, 32 ve 36 arasında değişen 3 Finlandiyalı kadın çığ düşmesi sonucu kaybolmuştu. Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede 4 turiste ulaşılamadığı belirtilmişti.
Avusturya'da da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, binlerce kişi evlerinde mahsur kalmış, kayak merkezlerinin bulunduğu Alp Dağları eteklerinde 2'si Alman vatandaşı olmak üzere 7 kişi çığ altında kalmıştı.
Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü Romanya'nın Slatina şehrinde ise 67 yaşındaki bir adamın donmuş cesedi bir otoparkta bulundu. Avusturya'da 78 yaşındaki bir adam kar kürediği çatıdan düşerek ağır yaralandı.
Başkent Atina'nın 29 kilometre güneydoğusundaki Keratea'da ise 66 yaşındaki kadının cesedi kötü hava koşulları sebebiyle devrilen bir aracın içinde bulunmuş, araçta olduklarından şüphelenilen 2 kişinin ise kayıp olduğu aktarılmıştı.
Öte yandan yetkililer, soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği önümüzdeki günlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Norveç, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Euroleague'de Fenerbahçe Beko'nun Konuğu Zalgiris Galatasaray'ın Anlaştığı Alan, Flamengo'nun Teklifini Kabul Etmedi

Polis Memuru, Gelen Sesler Üzerine Girdiği Dairede Trans Bireyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaraladı Şarkıcı Deha Bilimlier'den Şaşırtan Açıklama: Barış Akarsu Sevgilisiyle Kavga Ederken Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:07:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Soğuk Hava 13 Ölüme Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]