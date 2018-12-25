Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Sokaklarda Neden Evcil Hayvan Yok?

Avrupa'da Sokaklarda Neden Evcil Hayvan Yok?

37 dakika önce

Fransa'da her yıl yaklaşık 100 bin evcil hayvan sahiplerince terk ediliyor.

">
Fransa'da her yıl yaklaşık 100 bin evcil hayvan sahiplerince terk ediliyor. Buna rağmen Fransa'da sokaklarda sahipsiz hayvanlarla karşılaşmıyoruz. Peki artık sürekli bir yuvası olmayan binlerce hayvan nerede, hangi koşullarda yaşıyor?
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:04 

Fransa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Kaçıp Fransa'ya Sığınan Cem Uzan, Ülkeye Geri Dönebilir Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü

İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü Trump, Bir Öğretmeni Görevinden Eden "Noel Baba İnanıyor musun?" Sorusunu Çocuğa Sordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:41:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Sokaklarda Neden Evcil Hayvan Yok?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]