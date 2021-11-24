Avrupa'da son 10 yılda çok sayıda kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti - Son Dakika

Kuzey Makedonya plakalı yolcu otobüsünün 23 Kasım'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısındaki Struma otoyolunda bariyerlere çarparak alev alması sonucu 46 kişinin hayatını kaybetmesi akıllara Avrupa'da meydana gelen diğer büyük kazaları getirdi.

AA muhabirleri Avrupa kıtasında son dönemlerde meydana gelen ağır trafik kazaları ile bunlara ilişkin gelişmeleri derledi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 2019'a ait Yol Güvenliğine ilişkin Avrupa Bölgesel Durum Raporuna göre, 2016'da DSÖ'nün Avrupa'daki trafik kazalarında 80 bin 559 kişinin hayatını kaybettiği, bunun küresel kara yolu trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 6'sını temsil ettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Avrupa'nın 100 bin kişilik nüfusa oranla yüzde 8,8 ile en düşük trafik kazası ölüm oranına sahip olduğu kaydedilen raporda, küresel oranın yüzde 18,2'lere kadar çıktığı belirtildi.

Son büyük kazanın meydana geldiği Bulgaristan'da trafik kazalarındaki ölüm oranlarının DSÖ Avrupa bölgesinin üstünde yer aldığı belirtilen raporda, Kuzey Makedonya'da bu oran bölgenin altında kaldı.

Trafik kazalarını önleme yolunda ülkeler katı kurallar uygulasa da pratikte bu kuralların çoğu kez çiğnendiği görülüyor.

Her ne kadar 2006'dan beri AB'de her türlü araçta emniyet kemeri takmak zorunlu olsa da 2012'de İsviçre'de meydana gelen kazada aralarında 22 çocuğun da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetti.

Otobüs firmalarının birkaç günlük otobüs turlarında tek şoför kullanması, trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

2012-2021 yılları arasında Avrupa ülkelerinde meydana gelen ve ölü sayısının yüksek olduğu bazı kazalar şu şekilde:

Mart 2012

İsviçre'de kayak tatilinden dönen Belçikalı öğrencilerin bulunduğu otobüs Sierre'de kaza yaptı. Kazada 22'si çocuk olmak üzere 28 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

Ekim 2015

Fransa'nın Bordeaux şehri yakınlarındaki Libourne kasabasında otobüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 43 kişi hayatını kaybetti.

Ocak 2017

Fransa'dan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat eden ve Macar gençleri taşıyan yolcu otobüsü, İtalya'nın kuzeyindeki Verona'nın doğu çıkışında bir köprü sütununa çarptıktan sonra alev aldı. Çoğunluğu 14 ila 18 yaş arasında 55 kişinin bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu otobüste sıkışan 16 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ağır yaralandı.

Temmuz 2017

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nin Oberfranken bölgesinde bir yolcu otobüsünün bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada en az 18 kişi yanarak öldü, çoğu ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

- Ekim 2017

Rusya'da St. Petersburg'dan Nijniy Novgorod şehrine giden tren, Kazakistan plakalı bir otobüse çarptı. Kazada 1'i çocuk 16 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ağustos 2018

Bulgaristan'da, Sofya-Svoge güzergahında meydana gelen otobüs kazası sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. Otobüste şoför ve 33 yolcu bulunuyordu.

Mart 2019

Portekiz'in turizm merkezlerinden Madeira adasında bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada otobüste bulunan 50 kişiden 29'u hayatını kaybetti. Çoğunluğunun Alman vatandaşı olan turistlerden 20'si yaralandı.

Aralık 2019

Rusya'da, Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde 41 yolcu taşıyan otobüsün Kuenga Nehri'ne devrildiği kazada 19 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 22 kişi yaralandı.

Şubat 2019

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında Üsküp-Kalkandelen otoyolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Kasım 2021

Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısındaki Struma otoyolunda bariyerlere çarparak alev alması sonucu 46 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.