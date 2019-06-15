Son Dakika Haberleri: Avrupa'da son 50 yılda hayat arkadaşını aldatan kadın oranı yüzde 270 arttı
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Avrupa'da son 50 yılda hayat arkadaşını aldatan kadın oranı yüzde 270 arttı

2 saat önce

Ifop'un araştırmasında, Avrupa'da son 50 yılda hayat arkadaşını en az bir kez aldattığını itiraf eden kadın oranında yüzde 270’lik bir artış oldu. Erkekler de ise, aynı zaman diliminde bu artış yüzde 63 seviyesinde. Ancak 2019'da, aldatan erkek sayısı kadınlarınkinden oldukça fazla

Avrupa'da son 50 yılda hayat arkadaşını aldatan kadın oranı yüzde 270 arttı, System.String[]
Avrupalı çiftler arasında sadakati konu alan bir araştırma kadınların yüzde 77'sine göre 'aldatan kişi kadın olduğunda', yüzde 23'üne göre ise 'erkek olduğunda' bunu 'şoke edici' olarak algıladığını ortaya koydu.

Gleeden sitesinin Ifop'a yaptırdığı ankete Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan toplam 5 bin 26 kişi katıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:38 
Dünya
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