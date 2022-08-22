Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı - Son Dakika
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Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı

22.08.2022 15:06
Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı

Avrupa'da son 500 yılın en kötüsü olabileceği belirtilen kuraklık nedeniyle kıtanın ana su yollarında uzun süredir sular altında olan bir köy ve 2. Dünya Savaşı döneminden kalma savaş gemilerinin batıkları ortaya çıktı.

Avrupa'da son 500 yılın en kötüsü olabileceği belirtilen kuraklık nedeniyle kıtanın ana su yollarında uzun süredir sular altında olan bir köy ve 2. Dünya Savaşı döneminden kalma savaş gemilerinin batıkları ortaya çıktı.

WA Today'in haberine göre, Tuna Nehri'nin Sırbistan'daki bölümünde su seviyesinin alçalmasıyla, patlayıcı ve cephaneyle doluyken batan gemiler görülür hale geldi.

Prahovo liman kasabası yakınlarında ortaya çıkan batıkların, Nazilerin 1944'te Sovyet güçlerinden kaçarken batan Karadeniz filosunun parçası olduğu anlaşıldı.

Sırp yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamada, suda 10 bin kadar patlamamış cephanenin bulunduğunu bildirdi.

İspanya'da da Belesar Rezervuarı'nda 1963 yılındaki baraj inşası sırasında sular altında kalan bir köy de ortaya çıktı.

Avrupa'da yaşanan kuraklık, Almanya'daki nehirlerde yıllar önce kuraklığı ve açlığı hatırlatmak için insanların oyarak üzerine yazılar yazdığı "açlık kayalarının" yeniden ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

Bilinen en eski "açlık kayasının" üzerindeki tarihin 1417 olduğu, bazı taşların da Ortaçağ'da veya 19. yüzyılda oyulduğu belirtilen haberde, Çekya'nın Decin kentinde Elbe Nehri'nde rastlanan ve sosyal medyada viral olan kayanın üzerinde "Wenn du mich seehst, dann weine" (Beni görürsen ağla) yazdığı belirtilmişti.

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Romanya'daki Tuna Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü Romanya'daki Tuna Nehri'nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü
Kaynak: AA

Tuna Nehri, Sırbistan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'da su seviyesi düşen nehirlerde savaş gemisi batıkları ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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