Avrupa'da son düzlükte olan temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda

Temsilcilerimizin gruplara kalması için son bir sınav kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi, Trabzonspor ve Sivasspor'da Konferans Ligi'nde Play-off turunda sınav verecek.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI TV8 VE STAR'DA

Randers-Galatasaray maçı saat 20.00'da Star TV'de olacak. Fenerbahçe-Helsinki arasında 21.45'te başlayacak mücadele de TV8 ekranlarında.

TRABZON VE SİVAS AYNI

Trabzonspor ve Sivasspor'da bir değişiklik yok. Bordo-Mavililer'in maçlarını ATV, Sivas'ın maçlarını da TRT Spor vermişti. Trabzonspor- Roma maçı 20.30'da, Sivasspor-Kopenhag karşılaşması da 21.00'de başlayacak.