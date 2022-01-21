Avrupa'da sosyal medya üzerinden en çok reklamı Belçika'daki siyasi partiler yapıyor - Son Dakika

Belçika'daki siyasi partiler, Facebook üzerinden reklam vermek için harcanan bütçe sıralamasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı.

Belçika'nın resmi ulusal kanallarından RTBF'de yayınlanan ve 33 Avrupa ülkesinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, sağcı Flaman partisi N-VA, 1,7 milyon avro ile ilk sırada geldi.

Belçika içinde Facebook üzerinden en çok reklamı, 4,7 milyon avro ile Flaman partililer yaptı.

N-VA'yı sağcı Vlaams Belang (yaklaşık 882 bin avro) ve aşırı sol kanattaki PVDA (686 bin avro) izledi.

Fransızca konuşan bölgelerin partileri geride

Fransızca konuşan bölgedeki partiler ise sosyal medyayı daha az kullandı.

PTB (İşçi Partisi), yaklaşık 189 bin avro ile sıralamada yer alan ilk Fransızca konuşan partiyken, onu 110 bin avro ile MR, 100 bin ile CdH takip etti.

Araştırma, Belçika'daki siyasi reklamların yaklaşık yüzde 9'unun Facebook tarafından doğru verilerle yapılmadığını da ortaya koydu.

AB, 25 Kasım'da seçim kampanyaları için yeni kurallar belirlemişti. Buna göre, reklamın siyasi amaçla kullanıldığı ve kim tarafından finanse edildiği bilgisinin üzerinde açık şekilde belirtilmesi ve reklamlardaki kişilere ait etnik köken, dini eğilim gibi verilerin izinsiz kullanılmaması kararlaştırılmıştı.