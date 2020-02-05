Avrupa'da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı yaşandı, en fazla artış Kuzeydoğu Avrupa'da - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı yaşandı, en fazla artış Kuzeydoğu Avrupa'da - Son Dakika Dünya

Avrupa'da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı yaşandı, en fazla artış Kuzeydoğu Avrupa'da

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçtiğimiz ayın, Avrupa’da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı olarak belirlendiğini duyurdu.

Avrupa'da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı yaşandı, en fazla artış Kuzeydoğu Avrupa'da, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçtiğimiz ayın, Avrupa'da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı olduğunu duyurdu.


Avrupa'da geçen ayki ortalama sıcaklık, 2007 yılı ocak ayında kırılan rekorun 0,2 derece daha üzerine çıktı.

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Avrupa Birliği, Copernicus, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:09 
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