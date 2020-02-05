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Avrupa'da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı yaşandı, en fazla artış Kuzeydoğu Avrupa'da
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçtiğimiz ayın, Avrupa’da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı olarak belirlendiğini duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) bünyesinde faaliyet gösteren Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), geçtiğimiz ayın, Avrupa'da şu ana kadarki en sıcak ocak ayı olduğunu duyurdu.
Avrupa'da geçen ayki ortalama sıcaklık, 2007 yılı ocak ayında kırılan rekorun 0,2 derece daha üzerine çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:09
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