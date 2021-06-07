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SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü - Son Dakika

SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü

07.06.2021 16:54

SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndüNisanur ŞENTÜRK ' Doğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL, (DHA) - Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde 30 Mayıs ' 7 Haziran arasında düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı yurda döndü.

SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü

Nisanur ŞENTÜRK ' Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL, (DHA) - Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde 30 Mayıs ' 7 Haziran arasında düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı yurda döndü. Polonya'daki yarışmalarda toplam 7 madalya kazanan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı ziyaret etti. Milli sporculara Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fatma Şahin, antrenör Ömer Cantay ve milli sporcu Hamza Doğan eşlik etti.

LOKMAN ÇAĞIRICI KENDİLERİYLE GURUR DUYUYORUM

Başarılarından dolayı sporcuları tek tek kutlayan Çağırıcı, 'Takımımız Avrupa Şampiyonasında göğsümüzü kabarttı. Sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyorum. Onlara verilen imkanın ürüne dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şampiyonada derece alan sporcularımız şimdi ara vermeden hızlı bir kamp sürecine girecekler. Eylül ayında Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Kendilerine orada da başarılar diliyorum' diye konuştu.

HAMİDE DOĞANGÜN TÜRK BAYRAĞINI ORADA DALGALANDIRMAK GÜZEL DUYGU

'Altın Kızlar olarak Tokyo'ya da damga vuracağız' diyen Hamide Doğangün, 'Ben 9 yaşımda trafik kazası geçirdim ve o günden beri tekerlekli sandalye kullanıyorum. O süreçte ailem bana çok destek oldu. Annem Bağcılar Belediyesi'ne geldi. Spor eğitimlerinin açıldığını öğrendi. Ben de bu şekilde spora yöneldim. Başarı elde ettikçe sporu daha da sevmeye başladım. Daha önce Akdeniz Oyunları'na gittim. Orada 800 metrede final koştum. Benim için en güzel tecrübeydi. Daha sonra Avrupa şampiyonu oldum. Orada Türkiye'yi temsil etmek, bayrağımızı göklere dalgalandırmak çok güzel bir duygu. Bu yıl 400 metre 100 metre ile Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Bana Tokyo öncesi güzel bir tecrübe oldu. İnşallah Tokyo'da da kürsüde görünmeyi hedefliyorum' ifadelerini kullandı.

ZÜBEYDE SÜPÜRGECİ BAŞARI GELDİKÇE SPORU DAHA DA SEVMEYE BAŞLADIM

Polonya'daki turnuvada T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16.83'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Zübeyde Süpürgeci, ' Bağcılar Belediyesinde çalışan bir personel vasıtasıyla bu sporu öğrendim. Sonrasında buraya başvurdum ve beni görüp spora uygun olduğumu anladılar. Antrenörüm Ömer Cantay beni çalıştırdı. Türkiye Şampiyonası'na hazırladı. Orada Türkiye şampiyonu oldum. Başarı geldikçe sporu daha da sevmeye başladım. Kendime olan özgüvenim arttı' diye konuştu.

Önceden okula gidip eve gelen, aktif olmayan bir engelli birey olduğunu kaydeden Süpürgeci, 'Spor sayesinde yurtdışı ya da yurtiçi her yere gidebiliyorum. O yüzden bu sporu çok seviyorum. Bütün engelli branşlarının açılmasını dilerim. Her engelliye uygun bir spor dalı vardır. Pes etmesinler. Her zaman hayata sıkı sıkı bağlansınlar. Böyle bir branş olmasaydı belki de bu mutluluğu yaşayamayacaktık. Bu yüzden Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Bence diğer belediyeler de böyle branşlar açmalı' şeklinde konuştu.

ÖMER CANTAY HER BELEDİYE BÖYLE BRANŞLAR AÇMALI

Çok yoğun çalıştıklarını dile getiren Milli Takım Antrenörü olan Ömer Cantay, 'Çalışmaları pandemide de hiç bırakmadık. Görüntülü de olsa çalışmaya devam ettik. Çalışmamızın meyvesini topladık. Yaşadığımız başarı Türkiye için çok önemliydi. Tokyo'daki yarışma öncesi bu bize moral oldu. İnşallah daha da güzel başarılar elde edeceğiz' dedi.

SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü
SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü
SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü
SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü
SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü
SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü
SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü

Bağcılar Belediyesi, Avrupa Şampiyonası, Bağcılar, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Avrupa'da tarih yazan altın kızlar yurda döndü - Son Dakika Spor


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