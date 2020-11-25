Avrupa'da terörden en fazla etkilenen ülke Türkiye - Son Dakika

Avrupa'da terörden en fazla etkilenen ülke Türkiye

25.11.2020 15:33
Avrupa'da terörden en fazla etkilenen ülke Türkiye, System.String[]

Türkiye'nin, Avrupa kıtasında terör saldırılarından en çok etkilenen ülke olduğu bildirildi.

Türkiye'nin, Avrupa kıtasında terör saldırılarından en çok etkilenen ülke olduğu bildirildi.

Merkezi Avustralya'da bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Vision of Humanity adlı kuruluşun "Küresel Terörizm Endeksi" yayımlandı.

Buna göre, Avrupa'daki 2019 yılına ait terör değerlendirmesinde 36 ülke arasında Türkiye terörden en fazla etkilenen ülkeler arasında en üst sırada yer aldı.

Endekse dair raporda, "Avrupa'da terör nedeniyle 2019'da 58 ölüm kaydedildi. Bunların 40'ı Türkiye'de meydana geldi. Türkiye, en fazla etkilenen ülke olmaya devam etti." denildi.

Türkiye'nin terörden etkilenme durumunun, 2015 ile 2019 arasındaki terör kaynaklı ölümler ve terör saldırılarının sayısındaki azalma sayesinde iyileşme gösterdiği belirtildi. Rapora göre, kamu görevlileri ve polisi hedef alan saldırılar 2019'da yüzde 60 azaldı, sivillere yönelik saldırılar ise yüzde 8 arttı.

Avrupa'daki sıralamada Türkiye'den sonra terörden en çok etkilenen ülkeler sırasıyla İngiltere, Fransa, Yunanistan, Almanya, Belçika, İtalya ve İsveç olarak gösterildi.

Endekse göre dünya genelinde ise terörden en fazla etkilenen ilk 10 ülke sırasıyla Afganistan, Irak, Nijerya, Suriye, Somali, Yemen, Pakistan, Hindistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Filipinler oldu. Türkiye, dünya sıralamasında 20'nci, ABD 29'uncu, İngiltere ise 30'uncu sırada yer aldı.

Terör saldırılarının neden olduğu ölümlerin yüzde 96'sı Afganistan, Suriye, Nijerya ve Somali gibi çatışmaların görüldüğü ülkelerde kaydedildi.

Dünya genelinde ise 2014'ten bu yana terör kaynaklı ölümler yüzde 59 azaldı. Raporda, "Terör, küresel etkisindeki genel düşüşe rağmen birçok ülkede hala önemli ve ciddi bir tehdit." değerlendirmesi yapıldı.

Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya'da son 50 yılda terör kaynaklı ölümlerin yüzde 250 arttığı ifade edilen raporda, artış eğiliminin devam edeceği öngörüldü.

Avustralya, Ekonomi, Türkiye, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da terörden en fazla etkilenen ülke Türkiye - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında çıkan haberleri yalanladı Talihsiz kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşının banyosunda ölü bulundu Alevlere teslim olan dükkandan tuvalete sığınarak kurtuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Ayrılmak isteyen eşini rahat bırakmadı! Yakıp kurşunladığı eve son olarak bomba düzeneği kurdu Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Tek ayakla hayata tutunan Mehmet amca, devlete yük olmamak için engelli aylığını ve protez bacağı kabul etmedi
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor? Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk mı yaşıyor?         
15:06
Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti Rakibinin kafasına uçan tekme atan futbolcunun 6 maç ceza alması, Brezilya'da büyük tepki çekti         
14:40
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp Camide cihazlarını şarj eden gazeteci, not ve para bırakıp "helallik" istedi         
14:05
Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım Çocuğunu ölüme terk eden cani anne konuştu: Tepkilerden çekindiğim için yaptım         
13:55
Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin Emine Erdoğan: Katiller, mafya babaları rol model gibi lanse edilmesin         
13:43
Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı         
13:11
Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti         
12:56
Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz         
12:46
Yeni bir yöntem daha! Yeni bir yöntem daha! "Eşim telefonun fiyatını duymasın" diyerek dolandırıyorlar         
12:08
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 15:57:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'da terörden en fazla etkilenen ülke Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei