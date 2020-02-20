Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus'

Fransa'nın dünyaca ünlü yüksek hızlı treni TGV'den Moldova'nın Sovyetler Birliği döneminden kalma tahta sıralı vagonlarına kadar Avrupa'da yolcu trenleri büyük bir çeşitlilik gösteriyor.



Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun 'çok kötü olduğu' tespiti dikkat çekiyor.