Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus' - Son Dakika Dünya

Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus'

1 saat önce

Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun çok kötü olduğu gözler önüne seriliyor.

Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun çok kötü olduğu gözler önüne seriliyor.View on euronews

Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus'

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:36 
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