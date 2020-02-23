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Avrupa'da tren yolculuğu: Batı'da 'hayal gibi', Balkanlar'da 'kabus'
1 saat önce
Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun çok kötü olduğu gözler önüne seriliyor.
Fiyat, hız, dakiklik ve sefer sayısını göz önünde bulundurarak hazırlanan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporunda özellikle Balkanlar'da trenlerin durumunun çok kötü olduğu gözler önüne seriliyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:36
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