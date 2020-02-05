Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak - Son Dakika Spor

Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak

6 saat önce

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında iki Türk takımının mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek.

Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak, System.String[]

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında iki Türk takımının mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA yarın karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, grupta 4 maçını da kazanarak 11 puanla lider durumda bulunuyor. Fenerbahçe Opet ise 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yarınki maçta, Eczacıbaşı VitrA'nın son hafta öncesi liderliği garantileme, Fenerbahçe Opet'in de liderliği ele geçirme şansı bulunuyor.

İki takım arasında bu sezon Avrupa'da oynanan ilk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-2 kazandı.

Eczacıbaşı Topluluğu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı öncesinde gerginlik yaşandı Uzman isim, canlı yayında çığ felaketinin yaşandığı bölgedeki ihmali anlattı

Son Dakika Haberleri
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar
15:48 Oyuncu ve yönetmen Tunca Yönder vefat etti
15:27 Çocuklar tatilin keyfini 10 Burda AVM'de çıkarttı
15:01 Şilan Makal ve Şener Özbayraklı nişanlandı
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 16:48:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa'da Türk derbisinde Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]