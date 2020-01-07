Avrupa'da Türk takımlarının karşılaşmalarında en başarılı ekip Pınar Karşıyaka - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa'da Türk takımlarının karşılaşmalarında en başarılı ekip Pınar Karşıyaka - Son Dakika Spor

Avrupa'da Türk takımlarının karşılaşmalarında en başarılı ekip Pınar Karşıyaka

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'nda yarın deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında Türk ekiplerinin kendi aralarındaki maçlarında en yüksek galibiyet oranına sahip ekip konumunda bulunuyor.

Avrupa'da Türk takımlarının karşılaşmalarında en başarılı ekip Pınar Karşıyaka, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'nda yarın deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında Türk ekiplerinin kendi aralarındaki maçlarında en yüksek galibiyet oranına sahip ekip konumunda bulunuyor.

İlk olarak 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası'nda Fenerbahçe- Anadolu Efes eşleşmesiyle birbirlerine rakip olan Türk ekipleri, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarınki Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka müsabakasıyla 72. randevuya çıkacak.

Türk ekipleri, yarınki maç dahil bu sezon Avrupa kupalarında en az 2 kez daha karşılaşacak.

En fazla maç Fenerbahçe'nin

Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla 32 maça çıkan Fenerbahçe, bu alanda en fazla müsabaka oynayan ekip konumunda bulunuyor.

Sarı-lacivertlileri Anadolu Efes 30, Pınar Karşıyaka ile Darüşşafaka 16, Galatasaray 13, Beşiktaş 10, Türk Telekom 8, Trabzonspor 4, Tuborg 3, Banvit, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Tekelspor, TOFAŞ, Ülkerspor 2 karşılaşmayla takip ediyor.

Yarın Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek Bahçeşehir Koleji ilk kez Avrupa'da bir Türk ekibiyle karşılaşacak.

En başarılı Pınar Karşıyaka

Şimdiye kadar Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla yaptığı 16 müsabakanın 13'ünde galip gelen Pınar Karşıyaka, bu kulvarda yüzde 81,3 galibiyet oranıyla en başarılı ekip olarak dikkati çekti. Yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da daha önce Türk Telekom, TOFAŞ, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşmıştı.

Pınar Karşıyaka'yı yüzde 68,8 galibiyet oranıyla Fenerbahçe izliyor.

Türk takımlarının performansı?

Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olan Türk takımlarının performansları şöyle:

Takımlar O G M Galibiyet Yüzdesi
Fenerbahçe 32 22 10 68,8
Anadolu Efes 30 17 13 56,7
Darüşşafaka 16 5 11 31,3
Pınar Karşıyaka 16 13 3 81,3
Galatasaray 13 4 9 30,8
Beşiktaş 10 2 8 20,0
Türk Telekom 8 2 6 25,0
Trabzonspor 4 1 3 25,0
Tuborg 3 2 1 66,7
Banvit 2 1 1 50,0
İstanbul BŞB 2 0 2 0,0
Tekelspor 2 1 1 50,0
TOFAŞ 2 0 2 0,0
Ülkerspor 2 1 1 50,0

Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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