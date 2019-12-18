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Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı'
6 saat önce
Avrupa'da birçok kurum Türkçe, Osmanlıca ve Türkiye kültürü üzerine eğitim veriyor.
Avrupa'da birçok kurum Türkçe, Osmanlıca ve Türkiye kültürü üzerine eğitim veriyor. Peki Avrupalılar günümüzde niçin Türkçe öğrenmeyi tercih ediyor? Eğitim kurumları niçin Türkçe ve Osmanlıca bölümler açıyor? Strazburg Üniversitesi Türk Etüdleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Samim Akgönül değerlendirdi
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:27
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