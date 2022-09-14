Öte yandan, bazı özel ürünlerdeki talep artışına karşın, savaşın yol açtığı tedarik kesintileri ve yüksek enflasyon nedeniyle genel talepte düşüş görüldü. Çinli üreticilerin Avrupa'ya elektrikli ev aletleri ihracatı, ilk 7 ayda geçen yıla göre yüzde 9,3 azaldı.

Çin Elektrikli Ev Aletleri Üreticileri Birliği verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Avrupa ülkelerine elektrikli battaniye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97, elektrikli ısıtıcı ihracatı ise yüzde 23 arttı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avrupa'daki enerji krizi Çin'den elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı - Son Dakika

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