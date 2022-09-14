Avrupa'daki enerji krizi Çin'den elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı - Son Dakika
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Avrupa'daki enerji krizi Çin'den elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı

14.09.2022 20:22
Avrupa'daki enerji krizi Çin'den elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı

Avrupa'da, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın Çin yapımı elektrikli battaniye ve ısıtıcılara talebi arttırdığı bildirildi.

Avrupa'da, Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artışın Çin yapımı elektrikli battaniye ve ısıtıcılara talebi arttırdığı bildirildi.

Çin Elektrikli Ev Aletleri Üreticileri Birliği verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Avrupa ülkelerine elektrikli battaniye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 97, elektrikli ısıtıcı ihracatı ise yüzde 23 arttı.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uygulan yaptırımlar kapsamında Rusya'dan doğal gaz ithalatının kesilmesi kıtada enerji açığına sebep olurken, vatandaşların düşük maliyetli ısınma çözümlerine yöneldiği anlaşılıyor.

Öte yandan, bazı özel ürünlerdeki talep artışına karşın, savaşın yol açtığı tedarik kesintileri ve yüksek enflasyon nedeniyle genel talepte düşüş görüldü. Çinli üreticilerin Avrupa'ya elektrikli ev aletleri ihracatı, ilk 7 ayda geçen yıla göre yüzde 9,3 azaldı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'daki enerji krizi Çin'den elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı - Son Dakika

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