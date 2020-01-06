Avrupa'da ve Türkiye'de evini yeterince sıcak tutamayanların oranı kaç? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa'da ve Türkiye'de evini yeterince sıcak tutamayanların oranı kaç? - Son Dakika Dünya

Avrupa'da ve Türkiye'de evini yeterince sıcak tutamayanların oranı kaç?

6 saat önce

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın 2017 verilerine göre Türkiye, hane için ısınmada Avrupa ortalamasının gerisinde. Avrupa'daki 34. ülke arasında Türkiye, evini yeterince sıcak tutamayan ülkeler sıralamasında 6. basamakta yer aldı.

Avrupa'da ve Türkiye'de evini yeterince sıcak tutamayanların oranı kaç?, System.String[]

Asgari Ücret Komisyonu 2020 yılı için asgari ücreti 15,3 zamla brüt 2 bin 943 TL; net 2 bin 324 lira olarak belirledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) rakamlarına göreyse doğal gaz Kasım 2018 - Kasım 2019 arası yüzde 21,4 zamlandı. Eurostat verilerine göre Türkiye'de nüfusun yüzde 20'si evinde yeterince ısınamadı.


Türkiye'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca doğal gaza Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan yüzde 14,90 oranındaki zam tepkilere neden olmuştu.

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Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, Asgari Ücret, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:00 
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