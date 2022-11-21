Duşa giren kadın lambadaki detayı fark edince neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Duşa giren kadın lambadaki detayı fark edince neye uğradığını şaşırdı

21.11.2022 10:41

Avrupa'da yaşayan bir kadın, evinde duş almak istediği sırada üstündeki lambada gizli bir kamera olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Kadının iddiasına göre kamera, erkek arkadaşı tarafından kendisini kontrol amacıyla yerleştirilmişti.

Avrupa'da meydana gelen ilginç bir olay, sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda paylaşım aldı. Genç bir kadın tarafından paylaşılan videoya göre evindeki duşa giren genç kadın, kafasını kaldırdığında fark ettiği detay nedeniyle dehşete düştü.

GİZLİ KAMERAYI GÖRDÜ

Çünkü kadın kafasını kaldırdığında duş lambasının olduğu yerde gizli bir kamera olduğunu fark etti. Yaşadıkları nedeniyle dehşete düşen kadın, daha sonra yaptığı araştırmada kameranın erkek arkadaşı tarafından konulduğunu öğrendi.

14 YILDAN BU YANA BİRLİKTELERDİ

Kadının iddiasına göre ikili tam 14 yıldan bu yana birliktelerdi ve genç adam, uzun zamandan bu yana banyodaki kamera aracılığıyla genç kadını izliyordu. Bunun aldatmaya karşı bir önlem olduğu iddia edildi.

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Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Duşa giren kadın lambadaki detayı fark edince neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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