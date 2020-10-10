Avrupa'da yaşayan Çorumlulardan 19 öğrenciye tablet - Son Dakika

Avrupa'da yaşayan Çorumlulardan 19 öğrenciye tablet

ÇORUM - Avrupa'da yaşayan Çorumlular sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile pandemi nedeniyle uzaktan eğitim kapsamında yeterli altyapıya sahip olmayan 19 öğrenciye tablet hediye etti.

Avrupa'daki Çorumlular 19 Facebook Grubu üyeleri tarafından temin edilen 19 tablet düzenlenen törenle öğrencilere dağıtıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, çocuklar ve eğitim söz konusu olduğunda ayrı bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Eğitimin beslenme gibi vazgeçilmez olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Candan, pandemi süreci de olsa eğitimin bir şekilde devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Bu anlamda devletin uzaktan eğitim gibi çeşitli tedbirler aldığını hatırlatan Candan, "Cumhurbaşkanımız açıkladı. Önümüzdeki hafta 500 bin tablet okullarda öğrencilerimize dağıtılacak. İhtiyaç olursa devletimiz yine dağıtmaya devam edecek. Eğitim sadece devletimizin değil belediyeler, sivil toplum kuruluşları gibi toplumun bütün kesimleri omuz veriyorlar. Burada tabletin sayısı önemli değil. Yapılmak istenen işin güzelliği önemli. Böyle bir konuda Avrupa'da yaşayan Çorumluların inisiyatif alması çok önemli. Bu anlamda destek veren tüm herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Çorum Belediyesi olarak kendilerinin de tablet dağıtacaklarını hatırlatan Candan, ilk etapta Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 250 tabletin verileceğini, ihtiyaç olursa yine tablet vereceklerini sözlerine ekledi.

Yurt dışında olduğu için programa katılamayan Avrupa'daki Çorumlular 19 Facebook grubu kurucu Güngör Ercin de, gönderdiği mesajda, "Pandemiden dolayı uzaktan yapılan eğitimden imkansızlıklar nedeniyle yeterince faydalanamayan öğrencilerimize elimizden geldiği kadar, ardım etmeye karar verdik. Gönülüllüremize yaptığımız çağrının ardından şimdilik 19 öğrenciye 19 tablet hediye edeceğiz. Tablet bilgisayar vereceğimiz öğrencileri okul idareleriyle yaptığımız istişareler sonunda belirledik. Destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyalarımız önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Avrupa'daki Çorumlular 19 Facebook Grubu olarak Avrupa ile Çorum arasında köprü kurmaya bundan sonra da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.