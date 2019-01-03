Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Yaşayan Faslı Gençler Askerlikten Muaf Olacak

Avrupa'da Yaşayan Faslı Gençler Askerlikten Muaf Olacak

1 saat önce

Fas'ta kadın ve erkekler için zorunlu askerlik uygulamasının çifte vatandaşları kapsamadığı açıklandı.

Avrupa'da Yaşayan Faslı Gençler Askerlikten Muaf Olacak, System.String[]
Fas'ta kadın ve erkekler için zorunlu askerlik uygulamasının çifte vatandaşları kapsamadığı açıklandı. Faslı gençlerin açıklamaya rağmen endişesi sürüyor.

Fas'ta kadın ve erkekler için zorunlu askerlik uygulamasının başlatılması yurt dışında yaşayan Faslıları tedirgin etti. Belçika basınına konuşan Faslı gençler, karara karşı geleceklerini açıkladı. Fas'ın Brüksel Büyükelçisi Abderrahmane Fayyad ise tartışmalara son vermek için açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Fayyad, "Çifte vatandaş olan 19-25 yaş arası gençlerin, askerlik yapma mecburiyeti bulunmamaktadır" dedi.

Faslı gençler ikna olmadı

Büyükelçinin açıklamasına rağmen Faslıların endişesi devam ediyor. Le Maroxellois dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Halil Zeguendi, "Zorunlu askerliğe hayır" kampanyası başlatacaklarını açıkladı. Belçika'da 19-25 yaş arası yaklaşık 90 bin Faslı gencin yaşadığına dikkat çeken Zeguendi, "Yasanın kabul edilen ilk metinde, çifte vatandaşların zorunlu askerliğe tabi olduğu yazıyor. Ancak Belçika'da yaşayan Faslılar ikna olmuş durumda değil. Bu karara karşı kampanya başlatıyoruz" diye konuştu.

Fas'ta 12 yıl önce kaldırılan zorunlu askerlik geçtiğimiz Eylül ayında geri getirilmişti. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Fas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak 2000'li Yılların Ünlü Popçusu Lara, Son Haliyle Görenleri Şaşırtıyor

Ücretli Poşete Tepki Gösteren Vatandaşlar, Ürünleri Ellerinde Taşıdı Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Galatasaray Kariyeri Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:45:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'da Yaşayan Faslı Gençler Askerlikten Muaf Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]