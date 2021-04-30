Avrupa'da yaşayan Türk ve Azerbaycanlılar, Uganda'da 3 cami ile 3 su kuyusu yaptırdı - Son Dakika

Avrupa'da yaşayan Türk ve Azerbaycanlılar, Uganda'da 3 cami ile 3 su kuyusu yaptırdı

30.04.2021 14:15
Avrupa'da yaşayan Türk ve Azerbaycanlılar, Uganda'da 3 cami ile 3 su kuyusu yaptırdı, System.String[]

Avrupa'da yaşayan Türk ve Azerbaycan vatandaşlarınca Uganda'nın Kibula ve Kamuli kırsal bölgelerinde yaptırılan 3 cami ve 3 su kuyusunun açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Avrupa'da yaşayan Türk ve Azerbaycan vatandaşlarınca Uganda'nın Kibula ve Kamuli kırsal bölgelerinde yaptırılan 3 cami ve 3 su kuyusunun açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Merkezi Avrupa'da olan ve Türk vatandaşların kurduğu Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu tarafından Uganda'nın Kibula ve Kamuli kırsal bölgelerinde yaptırılan cami ve su kuyularının açılışında yüzlerce aileye yardım kolileri dağıtıldı, çocuklara hediyeler verildi.

Ugandalı çocuklar, caminin içinde Kur'an-ı Kerim okudu. Duanın ardından camilerin açılışları tekbir, dua, salavat ve zılgıtlar eşliğinde yapıldı.

Help Yetim Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, inşaatları biten Rahman 2, Hz. Fatma ve Abdulmajit Ota camilerini yöre halkının katılımıyla ibadete açtıklarını söyledi.

Kur'an ayı olan ramazanda, içinde Kuran'ın öğretileceği camileri açmanın sevincini köylülerle yaşadıklarını anlatan Ataş, Afrika'nın en yoksul ve yardıma en çok muhtaç ülkelerinden biri olan Uganda'da yardım çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Afrika'daki muhtaç ailelere yardımların yanında kalıcı projelere de imza attıklarını anlatan Ataş, cami inşa ettiklerini, su kuyusu açtıklarını bildirdi.

Afrika'nın birçok bölgesinde Müslümanların ibadethane bulma konusunda sorunlar yaşadığına dikkati çeken Ataş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sorunun çözümü için cami ve mescitler inşa ediyoruz. Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bölgede cami ve mescit ihtiyacı çok, çünkü ne medrese ne de okul var. Buradaki insanlar camide ibadetlerini yaparken, okul eğitimlerini yine burada görüyor. Afrika varlığın yok olduğu, yokluğun çok olduğu bir bölge. Bu mübarek ramazan ayında bu yoksul ailelere ve yetimlere yardım elini uzatalım."

Yaklaşık 250 kişinin aynı anda ibadet yapabileceği, aynı zamanda Kur'an kursu olarak da hizmet verecek 120 metrekarelik camilerde aydınlatma ve ezan ses sistemi güneş enerjisi ile çalışan panelden sağlanacak.

Bu arada, Uganda'da 11 yeni su kuyusu ile iki yeni caminin yapılması için ilk kazmalar vuruldu.

Azerbaycan, Afrika, Uganda, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa'da yaşayan Türk ve Azerbaycanlılar, Uganda'da 3 cami ile 3 su kuyusu yaptırdı - Son Dakika


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