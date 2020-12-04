Avrupa'da yaşayan Türklere ücretsiz para transferi fırsatı - Son Dakika

Avrupa'da yaşayan Türklere ücretsiz para transferi fırsatı

04.12.2020 12:07
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Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara, Avrupa'da yaşayan Türkleri ücretsiz para transferiyle tanıştıracağını duyurdu.

Para transferi ve ödeme hizmetleri sunan Papara, Avrupa'da yaşayan Türkleri ücretsiz para transferiyle tanıştıracağını duyurdu. CEO Ahmed Faruk Karslı, 2021 yılında 200 milyon lira yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

Kullanıcılarının finansal işlemlerini zaman sınırlaması olmadan, ücretsiz ve anında gerçekleştirmesini sağlayan Papara, 2021 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarına hisse senedi piyasalarına erişim imkanı sunmayı planladığını duyurdu. Birçok hizmetlerinde olduğu gibi hisse alım-satım işlemlerinde de işlem ücreti olmayacağı belirtildi. Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, 2021 yılında 200 milyon lira yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, "Türkiye'de 2020 yılında en çok indirilen ve en yüksek skora sahip olan fintech uygulamasıyız. Kullanıcılarımıza çok yakında ilk olarak Türkiye, daha sonra da global hisse senedi piyasalarına erişim imkanı tanıyacağız. Kredi ihtiyacı olan kullanıcılarımız için bankalardan kendileri adına aldığımız en iyi teklifi iletecek ve tüm finansal ihtiyaçlarını Papara uygulamasında gidereceğiz" dedi.

GLOBAL HİSSE SENEDİ PİYASALARINA ERİŞİM İMKANI

Papara'nın yola çıkış amacının herkese eşit ve kolay erişilebilir finansal hizmetler sunmak olduğunu ifade eden Karslı, şöyle devam etti:

"Bugün 5,75 milyon kullanıcıya ulaştık. Kullanıcılarımızın büyük bir kısmının bir banka hesabı yok. Hiçbir işlem ücreti yansıtmadan para transferi, fatura ödeme, finans yönetimi gibi hizmetlerle beraber onları finansal ekosisteme kazandırarak finansal kapsayıcılığı ve okuryazarlığı artırmaya çalışıyoruz. EFT saatinden bağımsız, IBAN numarasına ihtiyaç duymadan 24 saat herkese ücretsiz para gönderebilme imkanı sağlıyoruz. Kullanıcılarımız adreslerine gönderdiğimiz ücretsiz kartlarla Türkiye'de ve dünyada ödeme yapabiliyor, dünyadaki bütün ATM'lerden para çekebiliyorlar. Çok yakında ilk olarak Türkiye, ardından da global hisse senedi piyasalarına erişim imkanı tanıyacağız."

ÖDEME SİSTEMLERİ ALANINDA 200 MİLYON LİRALIK YATIRIM PLANI

2021 yılında ödeme sistemleri alanında 200 milyon liralık yatırım yapmayı planladıklarını kaydeden Karslı, "Önümüzdeki yılın sonunda 10 milyon kullanıcıyı hedefliyoruz. 2023 yılının sonuna koyduğumuz hedefleri pandemi döneminde yakaladığımız ivme ile 2021 yılında tutturabiliriz" dedi.

TÜRKİYE'NİN FİNTECH POLİTİKASINI ÇOK BEĞENİYORUM

Son 5 yıldır fintech kuruluşları olarak ciddi anlamda arkalarında kamu desteğini gördüklerini ifade eden Karslı, "11. Kalkınma Planı'nda fintechlere çok ayrıntılı bir şekilde yer veriliyor. Regülasyonumuz Avrupa'ya göre çok daha yeni ve bunun avantajını kullanıyoruz. Ülkemizin fintechler ile ilgili politikasını çok beğeniyorum, böyle devam etmesini umuyorum. Sektörümüzü Merkez Bankası regüle etmeye başladı.  Geçtiğimiz açık bankacılığa ilişkin düzenlemeler yürürlüğe girdi. Alt düzenlemelerin de yayınlanması ile birlikte rekabetin de iş birliklerinin de artacağı bir döneme giriyoruz. Özellikle pandemi sürecinden başarıyla çıkmış fintech şirketleri tüm sektörler için fayda sağlamaya devam edecektir. Ayrıca her yıl daha da deneyim kazanan sektörümüzün yabancı yatırımcılar için odak noktası olacağını tahmin ediyorum. Yeni düzenlemelerle daha iyi bir beş yıl bizi bekliyor" diye konuştu.

GELECEĞİ 'AÇIK BANKACILIK' ŞEKİLLENDİRECEK

Pandemi ile birlikte insanların fintechlere ve alternatif ödemelere olan yaklaşımlarının olumlu yönde değiştiğini vurgulayan Karslı, "Açık bankacılık dediğimiz kavram geleceği oldukça şekillendirecek. Artık tüketiciler kendilerini herhangi bir bankaya veya finansal kuruluşa adapte etmek zorunda değil. Bu saatten sonra rekabet, tüketici ve kullanıcı deneyiminde olacak. Papara'da en çok gurur duyduğumuz şey kullanıcı deneyimi... Türkiye'de uygulama marketlerindeki skorumuz birinci sırada ve son üç ayda en çok indirilen 5 uygulama arasındayız" açıklamasını yaptı.


Avrupa'da yaşayan Türklere ücretsiz para transferi fırsatı

Yatırım, Türkiye, Kredi, CEO, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da yaşayan Türklere ücretsiz para transferi fırsatı - Son Dakika Ekonomi


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