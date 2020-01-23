Avrupa'da yenilenebilir enerjiye yönelim arttı; AB üyesi 8 ülke Türkiye'nin gerisinde

Avrupa Birliği'nde (AB) yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin toplam tüketime oranı 2018'de bir önceki yıla göre 0,5 puan artarak ortalama yüzde 18'e ulaştı. Türkiye ise 2018'de yüzde 13,7 yenilenebilir enerji kullanarak Hollanda, Belçika ve Birleşik Krallık gibi ülkeleri geride bıraktı.



AB'nin istatistik kurumu Eurostat tarafından paylaşılan bilgilere göre AB üyesi 12 ülke 2020 hedeflerine ulaştı. Birlikte en fazla yenilenebilir enerji kullanan ülke ise yüzde 54,6 ile İsveç oldu. Arkasından yüzde 41,2 ile Finlandiya ve yüzde 40,3 ile Letonya geldi.