Avrupa'da yetkili kuruluşlar Delta varyantına karşı uyardı, aşılamayı hızlandırma çağrısı yaptı - Son Dakika

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Avrupa Birliği'nde (AB) vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

ECDC, ağustos sonuna kadar Delta varyantının AB'deki türlerin yüzde 90'ını oluşturacağı konusunda uyardı.

Aşılamanın hızlandırılması çağrısı yapan ECDC, söz konusu varyantın toplum içinde yayılmasını önlemek için maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını tavsiye etti.

EMA da yaptığı yazılı açıklamada "Virüse karşı en üst düzeyde korumadan yararlanmak için ürün bilgileri doğrultusunda önerilen aşılama sürecine uyulması hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.