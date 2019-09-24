Son Dakika Haberleri: Avrupa'da yıl sonuna kadar 12 ülkede halk sandık başına gidecek
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Avrupa'da yıl sonuna kadar 12 ülkede halk sandık başına gidecek

1 saat önce

Avusturya'da pazar günü yapılacak erken genel seçimle seçim sezonunu açmaya hazırlanan Avrupa'da yıl sonuna kadar 12 ülkede halk sandık başına gidecek.

Avrupa'da yıl sonuna kadar 12 ülkede halk sandık başına gidecek, System.String[]

Avusturya'da pazar günü yapılacak erken genel seçimle seçim sezonunu açmaya hazırlanan Avrupa'da yıl sonuna kadar 12 ülkede halk sandık başına gidecek.

Avusturya, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:00 
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