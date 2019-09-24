Avrupa'da yıl sonuna kadar 12 ülkede halk sandık başına gidecek
1 saat önce
Avusturya'da pazar günü yapılacak erken genel seçimle seçim sezonunu açmaya hazırlanan Avrupa'da yıl sonuna kadar 12 ülkede halk sandık başına gidecek.
Avusturya'da pazar günü yapılacak erken genel seçimle seçim sezonunu açmaya hazırlanan Avrupa'da yıl sonuna kadar 12 ülkede halk sandık başına gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:00
A Milli Takımımızın Arnavutluk maçı biletleri satışa çıktı Başakşehir kalesini gole kapatamıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim zirvesinde konuştu: Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında düşürdük "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi