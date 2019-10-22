Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülü için adayları belli oldu
24 dakika önce
Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için belirnen 30 adayın isimleri açıklandı. Bu ödüle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan tam 7 futbolcu yer aldı. Real Madrid'den Hırvat Luka Modric ve PSG'den Neymar bu sene ödüle aday gösterilmedi
Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için belirlenen 30 adayın isimleri açıklandı.
Bu ödüle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan tam 7 futbolcu aday gösterildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:43
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