Son Dakika Haberleri: Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülü için adayları belli oldu
Son Dakika Spor Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülü için adayları belli oldu

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülü için adayları belli oldu

24 dakika önce

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için belirnen 30 adayın isimleri açıklandı. Bu ödüle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan tam 7 futbolcu yer aldı. Real Madrid'den Hırvat Luka Modric ve PSG'den Neymar bu sene ödüle aday gösterilmedi

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülü için adayları belli oldu, System.String[]

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için belirlenen 30 adayın isimleri açıklandı.


Bu ödüle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan tam 7 futbolcu aday gösterildi.

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Liverpool, Avrupa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:43 
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