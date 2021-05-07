Avrupa'da Yılın Finansman İşlemi DenizBank'tan - Son Dakika

Avrupa'da Yılın Finansman İşlemi DenizBank'tan

07.05.2021 11:01
Avrupa'da Yılın Finansman İşlemi DenizBank'tan, System.String[]

DenizBank'ın Şubat 2021'de çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere sağladığı 435 Milyon Dolar tutarındaki seküritizasyon kredisi, finans sektörünün prestijli yayın organı The Banker tarafından "Avrupa'da Yılın Borçlanma İşlemi Ödülü"ne layık görüldü.

DenizBank'ın Şubat 2021'de çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere sağladığı 435 Milyon Dolar tutarındaki seküritizasyon kredisi, finans sektörünün prestijli yayın organı The Banker tarafından "Avrupa'da Yılın Borçlanma İşlemi Ödülü"ne layık görüldü.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, İngiliz finans dergisi The Banker'ın uzman bankacı ve analistlerin görüşlerine dayanarak, Avrupa çapındaki finans kuruluşlarını farklı kategorilerde değerlendirdiği programda ödül kazanan tek Türk bankası oldu.

Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen işlem kapsamındaki kaynak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilerin desteklenmesinde ve DenizBank'ın stratejik önem atfettiği tarım sektöründe kullandırılıyor.

Banka, Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde gerçekleşen işlem ile Türkiye ekonomisine desteğini yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirerek sürdürmüştü.

Yatırımcı çeşitliliği açısından da önem taşıyan işlem, uluslararası yatırım ve kalkınma kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve ticari bankalardan büyük ilgi görmüştü.

"Bankamızın ötesinde, sektörümüz açısından önemli bir ödül"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO'su Hakan Ateş, küresel salgınının etkileri ile dünya çapında mücadele edilen zorlu dönemde ülke ekonomisi için taze kaynak yarattıklarını belirtti.

The Banker gibi saygın bir platform tarafından ödüle layık görülmelerinin gurur verici olduğunu kaydeden Ateş, şu değerlendirmede bulundu:

"Şubat ayında sağladığımız 435 milyon dolar tutarındaki seküritizasyon işlemimizle ciddi bir yurtdışı finansman sağlamanın yanı sıra, sürdürülebilirlik projelerinde kullanılmak üzere önemli bir kaynak da oluşturmuştuk. Temin ettiğimiz kredinin 7 yıla uzanan vadesi ve uygun maliyeti, ülke ekonomimize ve Bankamızın güçlü performansına duyulan güveni de teyit etmektedir.

Söz konusu kaynağı, sürdürülebilir finansman hedeflerimiz doğrultusunda yeşil projelere, kadın girişimcilere ve çiftçilerimize kullandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işlemin, finans dünyasının önemli mecrası The Banker tarafından ödüllendirilmesi, başarımızın ulaştığı boyut itibarıyla da çok sevindirici. Önümüzdeki dönemde benzer ürünlerle yeni kaynaklar sağlayarak çiftçi ve KOBİ'lerimiz başta olmak üzere ülke ekonomisine hizmet etmeye devam edeceğiz. Bankamızda bu süreci başından sonuna organize eden İcra Kurulu Üyemiz Bora Böcügöz, Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcımız Beril Oğuz ve ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum."

Türkiye, Finans, Banka, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da Yılın Finansman İşlemi DenizBank'tan - Son Dakika Ekonomi


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