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Avrupa'da Yılın Kadını ödülleri Doğu Avrupalılara gitti
6 saat önce
Avrupa'da Yılın Kadını Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki ödül törenine Doğu Avrupalı kadınlar damga vurdu
Avrupa'da Yılın Kadını Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki ödül törenine Doğu Avrupalı kadınlar damga vurdu.
Brüksel'de çarşamba günü düzenlenen törende, 2019'un "Lider Kadın" ödülünü ülkesi Romanya'da yolsuzluk karşıtı mücadelesiyle bilinen eski Başsavcı Laura Kövesi kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:43
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