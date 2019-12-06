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Avrupa'da Yılın Kadını ödülleri Doğu Avrupalılara gitti

6 saat önce

Avrupa'da Yılın Kadını Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki ödül törenine Doğu Avrupalı kadınlar damga vurdu

Avrupa'da Yılın Kadını ödülleri Doğu Avrupalılara gitti, System.String[]

Avrupa'da Yılın Kadını Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki ödül törenine Doğu Avrupalı kadınlar damga vurdu.


Brüksel'de çarşamba günü düzenlenen törende, 2019'un "Lider Kadın" ödülünü ülkesi Romanya'da yolsuzluk karşıtı mücadelesiyle bilinen eski Başsavcı Laura Kövesi kazandı.

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Brüksel, Romanya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:43 
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