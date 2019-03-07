Avrupa'da Yılın Otomobili 2019 (Coty), Tamamen Elektrikli Jaguar I-Pace Ödülün Sahibi

Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE Avrupa'da Yılın Otomobili Seçildi İngiliz üretici Jaguar'ın ilk elektrikli modeli I-PACE, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisinin değerlendirmesi sonucunda Avrupa'da Yılın Otomobili (Car of The Year) seçildi.

Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE Avrupa'da Yılın Otomobili Seçildi





İngiliz üretici Jaguar'ın ilk elektrikli modeli I-PACE, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisinin değerlendirmesi sonucunda Avrupa'da Yılın Otomobili (Car of The Year) seçildi.



Jaguar I-PACE, Avrupa'da Yılın Otomobili 2019 seçimlerinde, Alpine A110, Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class ve Peugeot 508 ile rekabet etti. I-PACE bu yıl finalistler arasındaki tek sıfır emisyonlu aday olarak yer alan model yılın otomobili ödülünün sahibi oldu.



Dünyanın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olarak kabul edilen, Avrupa'da Yılın Otomobili 2019 (COTY) seçmelerinde bu yılın galibi tamamen elektrikli Jaguar I-PACE oldu. Birbirinden başarılı 6 rakibini geride bırakan Jaguar I-PACE; İngiliz üreticiye de tarihindeki ilk COTY ödülünü kazandırdı. Alanında uzman, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisi tarafından teknik inovasyon, tasarım, performans, verimlilik ve fiyatına karşılık sunduğu değer gibi önemli başlıklar altında değerlendirilen 7 finalist otomobil arasından birinciliğe çıkmayı başaran Jaguar I-PACE, son 1 yılda kazandığı 56 ödülün en kıymetlisi olarak görülen COTY 2019'un da sahibi oldu.



Jaguar Land Rover CEO'su Prof. Dr. Ralf Speth de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:





"İlk tamamen elektrikli modelimizin aynı zamanda Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü kazanan ilk Jaguar olması bize büyük bir gurur veriyor. I-PACE, İngiltere'de sıfırdan tasarlandı ve üretildi. I-PACE şu anda teknolojik olarak piyasadaki en gelişmiş elektrikli araç. Gerçekten tüm kuralları altüst etti. Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü kazanmamız; dünya standartlarındaki ekibimizin neler yapabileceğini gösterdiği gibi aynı zamanda bizim için de onur veren bir başarıyı temsil ediyor."



Birleşik Krallık'ta tasarlanan ve geliştirilen Jaguar I-PACE, bugüne kadar 8.000'den fazla kullanıcıya teslim edildi. Tamamen elektrikli güç aktarma organları ve benzersiz alüminyum mimarisiyle sıra dışı bir sürüş deneyimi yaşatan Jaguar I-PACE; spor otomobil performansı ve SUV pratikliğini bir arada sunuyor.



Jaguar I-PACE, Almanya, Norveç ve İngiltere'de Yılın Otomobili, BBC TopGear dergisi Yılın Elektrikli Otomobili; Çin'de Yılın Yeşil Otomobili ve Autobest'in ECOBEST Ödülü de dahil olmak üzere son bir yıl içinde dünya çapında 55 ödülün sahibi oldu.

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