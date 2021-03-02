Avrupa'da Yılın Otomobili Toyota Yaris - Son Dakika

Tamamen yenilenen Toyota Yaris, "Avrupa'da 2021 Yılı'nın Otomobili" seçildi.

Dördüncü nesil Yaris, Avrupa'da 59 otomotiv gazetecisinden oluşan jürinin verdiği 266 puanla markaya bu ödülü 21 yıl sonra yeniden kazandırdı. Avrupa'da Yılın Otomobili seçilen ilk jenerasyon Yaris, Toyota'ya bu ödülü ilk kez getiren model olmuştu.

Sessiz sürüşü, düşük emisyona sahip hibrit teknolojisi ve ulaşılabilir fiyatıyla jürinin övgüsünü toplayan Yaris, aynı zamanda tasarımı, dinamik performansı ve güvenliğiyle de öne çıktı.

Avrupa'da Yılın Otomobili jürisi, GR Yaris'in lansmanıyla birlikte Toyota'nın Avrupa çapında hızlı hatchback pazarına olan tutkusunu yeniden ateşlemesini de özellikle takdir etti. 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü, Yeni Yaris'in Avrupa'da ilk kez en çok satan otomobil olmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Toyota, gelen bu başarıyla birlikte Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü unvanını toplam üç kez elde ederek Avrupa'da en fazla "Yılın Otomobili" seçilen Japon marka olmayı da başardı. Yaris 2000 yılında, Prius ise 2005 yılında bu ödüle layık görülürken, Yaris de 2021'de yine bu prestijli ödülü almaya hak kazandı.