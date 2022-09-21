İtalya'da ev bulamayan Erasmus öğrencileri istasyonlarda ve sokakta kalıyor - Son Dakika
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İtalya'da ev bulamayan Erasmus öğrencileri istasyonlarda ve sokakta kalıyor

21.09.2022 13:56
İtalya'da ev bulamayan Erasmus öğrencileri istasyonlarda ve sokakta kalıyor

Avrupa'da yüksek enflasyon ve enerji kriziyle yükselen ev kiraları İtalya'da çok sayıda Erasmus öğrencisini tren istasyonlarında ve sokakta sabahlamaya zorladı.

Avrupa'da yüksek enflasyon ve enerji kriziyle yükselen ev kiraları İtalya'da çok sayıda Erasmus öğrencisini tren istasyonlarında ve sokakta sabahlamaya zorladı.

Avrupa Birliği öğrenci değiş-tokuş programı olan Erasmus ile İtalya'yı seçen İspanyol öğrencilerin yaşadığı ev bulma dramı İspanya'da gündeme getirildi.

Erasmus için Roma, Bolonya, Floransa, Ferrera gibi farklı kentlerindeki üniversitelere giden İspanyol öğrencilerden yüzlercesinin ev bulma sorunu yaşadığı belirtilirken, istasyonlarda geceleyen öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Ferrara kentinde hafta sonunu bir istasyonda geçiren İspanyol öğrenciler, "Başka seçeneğimiz yok, ya istasyon ya sokak. En azından istasyonlarda ışık, daha fazla insan, güvenlik ve çatı var. Kapalı alan olması özellikle gece soğuk havada çok önemli." şeklinde konuştu.

Emlakçıların telefonlarına ve elektronik postalarına cevap vermediğini, kapıdan geri çevrildiklerini, bazen dolandırıldıklarını ve bir divanda yatmak için ayda 600 avro ödeyenlerin olduğunu dile getiren öğrencilerden bazıları, "Bize 'Yazın ev bulamazsınız ama eylülden itibaren daha kolay olur' dediler. Ama hiç de öyle olmadı." derken, bazıları da üniversiteye ancak 50 kilometre uzaklıkta ev bulabildiğini anlattı.

İtalya'daki İspanyol eğitim kurumları yetkilileri, öğrenciler için konaklama sorununun yeni olmadığını ama her geçen yıl daha da zorlaştığını söyledi.

İtalya'da ev kiraları bir yılda yüzde 7'ten fazla arttı

Öte yandan istatistiklerde İtalya'da ev kiralarının bir yıl öncesine göre 2022'de en az yüzde 7 arttığı görüldü.

Ülkedeki önemli emlak platformlarından Immobiliare.it sitesinin verilerine göre, bir aile 3 odalı bir daire için yıllık ortalama 10 bin 524 avro, ayda ortalama 877 avro kira ödemek zorunda bulunuyor.

Yıllık oranda kira artışının ülke genelinde yüzde 7,7 denk geldiği, bu oranın büyük şehirlerde çok daha fazla olduğu belirtiliyor.

İtalya'da en yüksek kira ücretlerine ülkenin kuzeybatısında rastlandığı ifade edilirken, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki zamlarla beraber bir daire için yıllık 13 bin 300 avronun üzerinde bir bütçe ayrılması gerektiği kaydediliyor.

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Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da ev bulamayan Erasmus öğrencileri istasyonlarda ve sokakta kalıyor - Son Dakika

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