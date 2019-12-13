Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den - Son Dakika Spor

Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den

6 saat önce

Deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'na kalan Medipol Başakşehir, aynı zamanda bu sezon Türk takımlarının Avrupa'da oynadığı 24 maçta elde ettiği 4 galibiyetin 3'ünü alan takım oldu.

Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den, System.String[]

Deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu'na kalan Medipol Başakşehir, aynı zamanda bu sezon Türk takımlarının Avrupa'da oynadığı 24 maçta elde ettiği 4 galibiyetin 3'ünü alan takım oldu.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, son dakikalarda bulduğu golle Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek yoluna Son 32 Turu'nda devam etmeye hak kazandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gruplardan çıkamamasıyla birlikte turuncu-lacivertliler, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek tek takım olarak kaldı.


Kulüp tarihinde ilk


Mönchengladbach'ı mağlup ederek gruptan 10 puanla lider şekilde çıkmayı başaran turuncu-lacivertliler, kulüp tarihinde ilk kez grup aşamasını geçerek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. İstanbul ekibi, son olarak 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi'nde Ludogorets, Braga ve Hoffenheim'in olduğu C Grubu'nda mücadele etmiş ancak 8 puanla üçüncü sırada kalarak bu defteri kapamıştı.


Başakşehir, Avrupa'da ilk defa tur geçme sevincini ise 2016-2017 sezonunda Hırvat ekibi Rijeka'yı saf dışı bırakarak Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nu geçerek yaşamıştı.


4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den


2019-2020 sezonunda Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir de Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etti. Bu 4 takım arasında tek başarılı ekip ise Medipol Başakşehir oldu.


Söz konusu takımlar, Avrupa'da toplamda 24 maça çıkarak 4 galibiyet elde etti. Bu galibiyetlerin 3'ü Başakşehir'den geldi. Okan Buruk'un öğrencileri, grubunda Wolfsberger'i iki maçta, Mönchengladbach'ı da Almanya'da yenerek 3 kez galip gelme sevinci yaşadı.


Turuncu-lacivertli takım, J Grubu'nda çıktığı 6 müsabakada rakip filelere 7 gol bırakırken, ağlarında ise 9 gol gördü.


Türk takımlarının bu sezon Avrupa'da aldığı sonuçlar şöyle:


Başakşehir


3 galibiyet


1 beraberlik


2 mağlubiyet


Beşiktaş


1 galibiyet


5 mağlubiyet


Galatasaray


2 beraberlik


4 mağlubiyet


Trabzonspor


1 beraberlik


5 mağlubiyet - İSTANBUL

Borussia Mönchengladbach, Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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