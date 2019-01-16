Avrupa’daki bankalar kredi verse gurbetçiler 600 bin konut alır
24 dakika önce
Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuğsuz, "Türkiye'deki gayrimenkulleri Avrupa'daki mortgage sistemine sokabilirsek Türkiye'deki alımlarda büyük bir patlama olur.
Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuğsuz, " Türkiye
'deki gayrimenkulleri Avrupa
'daki mortgage sistemine sokabilirsek Türkiye'deki alımlarda büyük bir patlama olur. Avrupa'da 5-6 milyon Türk vatandaşı var. Bu vatandaşlarımıza 500-600 bin adet konut satılabilir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:05
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