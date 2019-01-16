Son Dakika Haberleri: Avrupa’daki bankalar kredi verse gurbetçiler 600 bin konut alır

Avrupa’daki bankalar kredi verse gurbetçiler 600 bin konut alır

24 dakika önce

Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuğsuz, "Türkiye'deki gayrimenkulleri Avrupa'daki mortgage sistemine sokabilirsek Türkiye'deki alımlarda büyük bir patlama olur.

Avrupa’daki bankalar kredi verse gurbetçiler 600 bin konut alır, System.String[]
Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuğsuz, " Türkiye'deki gayrimenkulleri Avrupa'daki mortgage sistemine sokabilirsek Türkiye'deki alımlarda büyük bir patlama olur. Avrupa'da 5-6 milyon Türk vatandaşı var. Bu vatandaşlarımıza 500-600 bin adet konut satılabilir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:05 

Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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