Avrupa'daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı

MARDİN'in Midyat ilçesinden 9 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden ve geçen yıl geri dönme kararı alan Şevki Atalan (54), 3 çocuğu da geri dönsün diye köyüne havuzlu villa yaptırdı. Çocuklarının da dönmesiyle mutlu bir yaşam sürdüklerini belirten Atalan, "Çok seviyoruz burayı" dedi.

Terör ve ekonomik nedenlerle Avrupa'nın değişik ülkelerine göç eden Ezidiler, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla eski yerleşim alanlarına dönmeye başladı. Geçen yıl Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı alan 3 çocuk babası Şevki Atalan da, eşiyle birlikte Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Güven Mahallesi'ne geldi. Atalan, Almanya'da doğan çocuklarını da geri dönmeye ikna etmek için Avrupa'daki köy evlerini model alıp, Midyat'a özgü kesme taşlarla, yöreye uygun taş mimariyle havuzlu villa yaptırdı.

Şevki Atalan, eşi Ayten Atalan (48) ile köye dönme kararı aldıklarında, 3 çocukları da dönsün diye böyle bir yola başvurduklarını ve villaya yaklaşık 300 bin euro harcadıklarını belirterek, "Bizim çocuklar Avrupa'da doğdular ve oranın kültürünü aldılar. Şimdi biz böyle havuz ve ev yapmasak köye geri gelmezlerdi. Onun için mecbur olduk, bu evi onlar için yaptık. Tabi çok mutluyuz, hem de çocuklarımız çok mutlu. Bu eve 300 bin euro gitti ama daha fazla da gitse pişman olmuyorum. Neden? Bu bizim toprağın en güzel yeri zaten burası. Çok seviyoruz burayı. Çocuklarım, ailem seviyor. Onun için burayı yaptık. Bu villa modellerinden Avrupa'da çok var. Şimdi başkası da başlamış aynı villaya. Bir iki ay sonra bitiyor" diye konuştu.