Avrupa'daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa'daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı

15.09.2022 16:31
Avrupa'daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı

MARDİN'in Midyat ilçesinden 9 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden ve geçen yıl geri dönme kararı alan Şevki Atalan (54), 3 çocuğu da geri dönsün diye köyüne havuzlu villa yaptırdı.

MARDİN'in Midyat ilçesinden 9 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden ve geçen yıl geri dönme kararı alan Şevki Atalan (54), 3 çocuğu da geri dönsün diye köyüne havuzlu villa yaptırdı. Çocuklarının da dönmesiyle mutlu bir yaşam sürdüklerini belirten Atalan, "Çok seviyoruz burayı" dedi.

Terör ve ekonomik nedenlerle Avrupa'nın değişik ülkelerine göç eden Ezidiler, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla eski yerleşim alanlarına dönmeye başladı. Geçen yıl Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı alan 3 çocuk babası Şevki Atalan da, eşiyle birlikte Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Güven Mahallesi'ne geldi. Atalan, Almanya'da doğan çocuklarını da geri dönmeye ikna etmek için Avrupa'daki köy evlerini model alıp, Midyat'a özgü kesme taşlarla, yöreye uygun taş mimariyle havuzlu villa yaptırdı.

Şevki Atalan, eşi Ayten Atalan (48) ile köye dönme kararı aldıklarında, 3 çocukları da dönsün diye böyle bir yola başvurduklarını ve villaya yaklaşık 300 bin euro harcadıklarını belirterek, "Bizim çocuklar Avrupa'da doğdular ve oranın kültürünü aldılar. Şimdi biz böyle havuz ve ev yapmasak köye geri gelmezlerdi. Onun için mecbur olduk, bu evi onlar için yaptık. Tabi çok mutluyuz, hem de çocuklarımız çok mutlu. Bu eve 300 bin euro gitti ama daha fazla da gitse pişman olmuyorum. Neden? Bu bizim toprağın en güzel yeri zaten burası. Çok seviyoruz burayı. Çocuklarım, ailem seviyor. Onun için burayı yaptık. Bu villa modellerinden Avrupa'da çok var. Şimdi başkası da başlamış aynı villaya. Bir iki ay sonra bitiyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Mardin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Mardin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Ekonomi döngüsündeki en kötü ikinci aşama, resesyon Ekonomi döngüsündeki en kötü ikinci aşama, resesyon Almanya Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak Almanya Ukrayna'ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak
Kaynak: DHA

Almanya, Mardin, Midyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:53 Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 17:53:38. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa'daki çocukları da köye dönsün diye havuzlu villa yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement