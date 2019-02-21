Son Dakika Haberleri: Avrupa'daki Dışlama, Kaçakçıların Eline İtiyor

Avrupa'daki Dışlama, Kaçakçıların Eline İtiyor

48 dakika önce

GÖÇMENLER ve Yabancılar için Koordinasyon Kurumu (CIRE) ile Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yayımlanan 'Belçika'daki Düzensiz Göçmenler' başlıklı raporda, ülkedeki göçmenlerin yaşadıkları zorluklar ele alındı.

Avrupa'daki Dışlama, Kaçakçıların Eline İtiyor, System.String[]
GÖÇMENLER ve Yabancılar için Koordinasyon Kurumu (CIRE) ile Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından yayımlanan 'Belçika'daki Düzensiz Göçmenler' başlıklı raporda, ülkedeki göçmenlerin yaşadıkları zorluklar ele alındı. Raporda, "Avrupa sınırlarındaki mülteci kamplarında yaşanan insanlık dışı koşullar, Dublin Sözleşmesi, baskıcı ve caydırıcı politikalar, göçmenlerin kamu yetkililerine olan güvenini zedeliyor, onları daha kırılgan hale getiriyor" ifadesi kullanıldı.

"Avrupa'nın her yerinde göçmenler dışlanıyor. Mevcut politikalar bu kişileri temel haklarından yoksun bırakıyor" değerlendirmesinde bulunulan raporda, Avrupa'daki göçmen politikalarının aynı zamanda bu kişileri insan kaçakçılarının ağına ittiği savunuldu.

Düzensiz göçmenlerin bu politikalar nedeniyle Avrupa genelinde iltica başvurusu yapmaktan çekindiği belirtilen raporda, bu kişiler için daha iyi koşulların oluşturulması ve hakları konusunda daha açık bilgi paylaşımı yapılması çağrısında bulunuldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:35 

Belçika, Avrupa, Güncel
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