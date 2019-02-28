Avrupa'daki Filistinli Büyükelçiler İstanbul'da Toplanıyor
1 saat önce
Avrupa'daki Filistinli büyükelçilerin, pazar günü İstanbul'da "Filistin Diplomasisinin Avrupa'daki Performansı" konulu bir toplantı düzenleyeceği açıklandı.
Avrupa
'daki Filistinli büyükelçilerin, pazar günü İstanbul
'da "Filistin Diplomasisinin Avrupa'daki Performansı" konulu bir toplantı düzenleyeceği açıklandı.
Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanlığı
gözetiminde İstanbul'da düzenlenecek toplantının 3 gün süreceğini belirtti.
Toplantının hedefinin "Filistin diplomasisinin Avrupa'daki performansını değerlendirme ve Filistin davasının içinden geçtiği mevcut durum çerçevesinde harekete geçmek için stratejiler belirleme" olduğunu ifade eden Cadu, Filistin'e verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.
Cadu, toplantı kapsamında ayrıca Afganistan
'ın Birleşmiş Milletler
Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yapmayı planladığı 1 milyon dolarlık destek için anlaşma imzalanacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:02 Kaynak: AA
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