Son Dakika Haberleri: Avrupa'daki Ordulular Şenlikte Buluşuyor

Avrupa'daki Ordulular Şenlikte Buluşuyor

1 saat önce

YURT DIŞI Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 20'ncisi düzenlenen müzik ağırlıklı kültür şenliğine, başta Ordulu halk müziğe sanatçısı Hamdi Tanses olmak üzere Türkiye ve Almanya'dan çok sayıda sanatçı ve grup katılacak.

Avrupa'daki Ordulular Şenlikte Buluşuyor, System.String[]
YURT DIŞI Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 20'ncisi düzenlenen müzik ağırlıklı kültür şenliğine, başta Ordulu halk müziğe sanatçısı Hamdi Tanses olmak üzere Türkiye ve Almanya'dan çok sayıda sanatçı ve grup katılacak. Akşam saat 18.00'den itibaren Livam Düğün Salonu, An der Rheinberger Heide 3, 47495 Rheinberg adresinde başlayacak şenliğe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan'ın da aralarında yer aldığı kalabalık bir heyet katılacak. Şenliğin geliri 'Altınordu Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'na bağışlanacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:05 

Türkiye, Almanya, Güncel
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