Avrupa'daki Ordulular Şenlikte Buluşuyor
1 saat önce
YURT DIŞI Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 20'ncisi düzenlenen müzik ağırlıklı kültür şenliğine, başta Ordulu halk müziğe sanatçısı Hamdi Tanses olmak üzere Türkiye ve Almanya'dan çok sayıda sanatçı ve grup katılacak.
YURT DIŞI Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 20'ncisi düzenlenen müzik ağırlıklı kültür şenliğine, başta Ordulu halk müziğe sanatçısı Hamdi Tanses olmak üzere Türkiye
ve Almanya
'dan çok sayıda sanatçı ve grup katılacak. Akşam saat 18.00'den itibaren Livam Düğün Salonu, An der Rheinberger Heide 3, 47495 Rheinberg adresinde başlayacak şenliğe Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
ve Altınordu
Belediye Başkanı Celal Tezcan'ın da aralarında yer aldığı kalabalık bir heyet katılacak. Şenliğin geliri 'Altınordu Bedensel Engelliler Basketbol Takımı'na bağışlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:05
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